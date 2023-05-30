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عدن - ياسمين التهامي - في ليلة خسارة "الدون" اللقب السعودي.. ميسي يحطم رقما جديدا لرونالدو

خرج النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خالي الوفاض هذا الموسم بعد خسارة فريقه، النصر السعودي، لقب الدوري لصالح الاتحاد، وتراجعه أمام غريمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي لم يكتف بتحقيق لقب الدوري الفرنسي فحسب، بل أزاح رونالدو عن رقم قياسي كانا يتقاسمانه.

وانتهى موسم رونالدو خالي الوفاض بعد وصوله، مطلع العام، في صفقة خيالية إلى السعودية بعد فشل الفريق في تحقيق أي لقب.

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وتوج الاتحاد بطلا للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، منذ عام 2009، بفوزه على مضيفه الفيحاء 3-0، السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة.

وتأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدولة المضيفة، إذ تستضيف السعودية البطولة في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر من العام الجاري. وهي المشاركة الثانية له بعد الأولى، عام 2005، في اليابان.

وكان النصر السعودي يمني النفس إنقاذ الموسم بتوقيعه مع رونالدو الصفقة التاريخية.

في المقابل، لم يكتف ميسي بتحقيق لقب الدوري الفرنسي رفقة فريقه، باريس سان جرمان، فحسب، بل سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة والذي مكنه من الانفراد بالرقم القياسي المسجل في البطولات الخمس الكبرى.

وسجل ميسي الهدف الـ496 في البطولات الخمس الكبرى فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع رونالدو بـ495 هدفا.

وضمن باريس سان جرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1، السبت، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة فانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان.

وهو اللقب التاسع لسان جرمان في "ليغ 1" في السنوات الـ11 الأخيرة.