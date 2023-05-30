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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً: الغاء رسوم المرافقين في هذه المناطق السعودية وفرحة كبيرة تجتاح الوافدين

في اطار خطته الرامية لتنمية الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للمملكة، اطلق ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فرص استثمارية جديدة امام المواطنين والمقيمين من المستثمرين وغير المقيمين، حيث اعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الخميس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة.

وأكد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

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وستقدم المملكة حوافز للشركات في المناطق الاقتصادية الأربعة التي أعلنها ولي العهد وتتمثل الحوافز في معدلات ضرائب تنافسية وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

مزايا تنافسية فريدة

وفقاً للموقع الرسمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، فستقدم هذه المناطق الأربع مزايا وحوافز تنافسية جاذبة؛ ستسهم في ازدهار الأعمال، ومنها: تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات، وإعفاءات من ضريبة الاستقطاع، إضافة إلى رسوم جمركية مؤجلة على البضائع الداخلة إليها.

ومن بين المزايا الأخرى، سيحظى العاملون ومرافقوهم في المناطق الاقتصادية الخاصة بإعفاء من المقابل المالي، كما ستحظى الأعمال من إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بحسب القطاع أو النشاط التجاري، كما ستتوفر لوائح تنظيمية مرنة وداعمة للأعمال بخصوص استقدام العمالة الأجنبية.