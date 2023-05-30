شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من هي في الحقيقة!.. "ولي عهد السعودية" يختار فتاة شديدة الجمال لحراسته شاهد.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق من هي في الحقيقة!.. "ولي عهد السعودية" يختار فتاة شديدة الجمال لحراسته شاهد..

أثارت صورة امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت صورة المرأة بلباس الحرس الملكي، وترتدي كمامة على وجهها، وإلى جانبها أحد مرتبات الحرس الملكي اقراء ايضاً : ورحب مغردون ومغردات ببدء إدراج النساء ضمن مرتبات الحرس الملكي، قائلين إن العهد الجديد يعطي المرأة حقوقها، ويحقق المساواة المطلوبة مع الرجل. فيما أبدى جزء كبير من المغردين اعتراضهم على هذه الخطوة، قائلين إن المساواة العادلة لا تعني توظيف النساء في الحرس الملكي. وتهكم آخرون بالقول إن الملك سلمان وولي عهده يسيرون على خطى الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي شغلت المرأة في عهده دورا بارزا في الحراسة الشخصية. يشار إلى أن شروط التقديم للتجنيد، تشمل أن تكون المرأة في الفئة العمرية بين (21-40 عاما)، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، إضافة إلى وجوب ألا تكون متزوجة من غير سعودي، ويكون الحد الأدنى لطولها 155 سم، وأن يكون وزنها متناسقا مع قامتها.

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق من هي في الحقيقة!.. "ولي عهد السعودية" يختار فتاة شديدة الجمال لحراسته شاهد.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.