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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعلن رسميا موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك وعدد أيام الاجازة خلال فترة العيد

يصادف عيد الاضحى 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويتوقع أن يستمر حتى 1 يوليو 2023، ومن المتوقع أن تحتفل السعودية بشهر ذي الحجة 1444 في الأسابيع المقبلة، بحسب استطلاع الهلال سيتم الإعلان رسميا عن موعد عيد الأضحى عام 2023.

بعد تحديد مواعيد عيد الأضحى لعام 2023، أعلن القطاعان العام والخاص عن مواعيد عيد الأضحى لهذا العام في المواعيد التالية:

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تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2023 م، اليوم التاسع من ذي الحجة عام 1444 هـ. تنتهي عطلة عيد الأضحى المبارك في يوم الأحد الخامس عشر من ذي الحجة 1444، الموافق 25 يوليو 2023 م. تم تحديد الإجازة من قبل وزارة القوى العاملة السعودية وتنطبق على جميع العاملين في الدولة في القطاعين العام والخاص.