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عدن - ياسمين التهامي - الفنان المصري محمد فؤاد: «السعوديين علمونا يعني إيه أخلاق»

كشف المطرب محمد فؤاد، عن رأيه في الشعب السعودي وقيادته، وذلك على هامش إحيائه حفلاً غنائياً بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، وأُقيم الحفل مساء أمس الخميس، وسط حضور جماهيري كبير على خشبة مسرح “بنش مارك”.

وتحدث الفنان، من خلال تصريحاته على هامش الحفل:ـ “أنا بوجه الشكر للشعب السعودي كله والقيادة السعودية، وكمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمستشار تركي آل الشيخ اللي هيغيروا وجه الحياة على هذه الأرض، وهكذا يكون الشباب المُحب لبلاده، ولو شوفتوه وهو بيتكلم تحسوا إنه عاوز يجيب الكون كله للسعودية”.

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وواصل فؤاد:ـ “وبجد الوطن العربي كله محتاج لقيادة حكيمة زي الموجودة في السعودية وفي مصر، واللي فيها قيادة بتحب وطنها، ويارب بارك لينا في القيادة الموجودة، واللي بتحب وطنها من قلبها”.

وأما عن وجود الفنان في السعودية، ضمن احتفاليات تقويم جدة، علق قائلاً:ـ “بجد حلم كبير إننا نغني لأحسن ناس على وجه الأرض، والسعودية ساكنة في قلب الوطن العربي كله، والشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه كرم وأخلاق.. بحبكم من كل قلبي، والله ممكن اعتزل الغناء بعد الاستقبال الرائع اللي شوفته ده”.

ومن جانبه، فقد أحيا “محمد فؤاد، وأحمد سعد” حفلاً غنائياً بـ جدة، وبدأ الحفل الفنان أحمد سعد وقام بغناء مجموعة من الأغاني، والتي حققت الكثير من النجاح أبرزها “سيدي يا مدلعنا، وعليكي عيون، وبحبك يا صاحبي”، وفاجأ الفنان الجمهور بحضور شقيقة الفنان عمرو سعد، وقام الثنائي بتقديم أُغنية “شكلك عامل عملة” بأول تعاون غنائي مشترك بينهما.