شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات سعوديات يفعلن شيئاً مخجل أثناء خروجهن من الجامعة (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبات سعوديات يفعلن شيئاً مخجل أثناء خروجهن من الجامعة (شاهد الفيديو)

تداول مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيه يوثق طالبات سعوديات أثناء خروجهن من إحدى الجامعات السعودية. وظهرت الطالبات بالفيديو المثير للجدل وهن يرتدين عباءات مفتوحة من الأسفل بشكل كبير وهو ما أثار حفيظة الكثير من المتابعين.

وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث وصفه الكثير بالجريء، ووصفوا العباءات التي ترتديها الطالبات بالغير لائقة.

اقراء ايضاً :

وقال البعض بأن هذا الفيديو لا يمثل الشعب السعودي والمرأة السعودية بشكل عام، وهو حالة شاذه وفي كل بلدان العالم توجد حالات شاذه لا تمثل المجتمع ككل.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا