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عدن - ياسمين التهامي - معلومة يجهلها الكثير.. هذا النوع من التمر السعودي الذي تحبه يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك!!

إن أسرار الشخصية تختفي وراء كثير من الدلالات كتفاصيل المظهر وطريقة المشي والجلوس بالإضافة إلى حركات الجسد وغيرها.

كما أن بعض الخيارات كـ الالوان وانواع الطعام ومنها مثلاً تفضيل احد انواع التمر السعودي التي يتم تناولها لها القدرة على الكشف من ابرز اسرار الشخصية الدالة عليها.

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و أسرار الشخصية يمكن التعرف عليها من خلال اختيار احد انواع التمر السعودي الذي يفضل تناوله في مرحلة العشاء او في الافطار.

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هو من اكثر انواع التمر شهرة في العالم ويفضله الكثيرون لأنه يجمع الليونة والجفاف. ويدل اختياره على التمتع بشخصية مرنة وبعيدة عن التعصب والتزمت في الآراء.

كما يشير الى التواضع والقدرة على التعامل مع الناس على اختلاف شخصياتهم وعقلياتهم. ويعني امتلاك موهبة الحوار والعقلانية في التعامل مع الظروف الطارئة والمفاجئة والبعد عن الانفعال والتسرع.

تمر العجوة

2 تمر العنبرة

يطلق عليه اسم “تمر الملوك” ويتميز بلونه المائل الى الاحمر كما بحلاوته. ويعني اختياره الميل الى كل ما هو غريب وغير مألوف في الحياة اضافة الى حب اظهار القدرات والطاقات امام الآخرين. ويدل على التمتع بروح قيادية وبالقدرة على وضع المخططات الناجحة في مجالات الحياة كافة.

تمر عنبرة

3 تمر الصفاوي

تتميز حبات هذا النوع من التمر بسوادها الشديد وليونتها. ويفضله عادة الاشخاص الذين يتسمون بشخصية محبة للمنافسة ولخوض التجارب الصعبة واولئك الذين لا تدفعهم المصاعب والمعوقات الى التوقف عن ملاحقة اهدافهم.

كما يتسم هؤلاء غالباً بالقدرة على المواجهة وعدم الميل الى الهرب امام المواقف المحرجة او الصعبة او العصيبة والجرأة في إبراز الأخطاء الخاصة وتلك التي يرتكبها الآخرون.تمر صفاوي

4 تمر البرحي

ينتمي هذا التمر الى فئة البلح ويتميز بلونه الاصفر وليونته وطعمه شديد الحلاوة. ويدل اختياره في رمضان على التمتع بشخصية رومنسية وعاطفية وعلى الاستعداد الدائم لإظهار التأثر امام كل موقف انساني.

ويدل هذا ايضاً على الميل الى التحليل وعدم تقبل المعطيات كما هي وعلى الذكاء الحاد والوعي الذي يدفع الى الشعور بالغربة في بعض البيئات الاجتماعية. وهو ما يعني تفضيل الوحدة في معظم الاحيان.

تمر برحي

5 التمر الصقعي

من مواصفات هذا النوع تداخل اللونين الاحمر والاصفر. وهذا يرتبط عادة بشخصية تتسم بالازدواجية وتتأثر بشكل سريع بالآراء التي يبديها الآخرون وبالمواقف التي يظهرونها.

كما يدل اختيار هذا النوع من التمر على عدم القدرة على اخذ القرارات او القيام بالخطوات المناسبة في المواقف التي تستدعي ذلك الا بعد استشارة اشخاص يعيشون او يعملون في المحيط.

وهذا يعني عدم التمتع بالاستقلالية والتبعية الدائمة في كل الظروف والمواقف. وهو ما يسبب غالباً الشعور بالظلم والضعف وعدم الرضى.تمر الصقعي

6 التمر السكري

يعرف بمادته الهشة وطعمه الحلو وليونته ولونه الذهبي. ومن اسرار الشخصية التي يكشفها تناوله في معظم ايام شهر رمضان التميز بطباع حادة وبعدم القدرة على الحوار والتجاوب مع الآخرين.

كما يدل على الميل الى العمل المنفرد بعيداً عن التعاون الجماعي وعن الفريق. ويكشف في المقابل الاستعداد لنسب انجازات الآخرين الى الذات وهو ما يزعج الكثيرين ويدفعهم الى الابتعاد والى عدم التفكير في بناء العلاقات مع صاحب هذه الشخصية.

ومن أسرار الشخصية ايضاً التي يرتبط بها هذا الخيار عدم الاستعداد لتبادل الافكار والخدمات الا بطريقة مدروسة ومقابل بدل من اي نوع.