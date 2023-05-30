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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شروط جديدة لهذه الفئة من المغتربين لإصدار تصريح دخول مكةفي السعودية لموسم الحج 2023
أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات إصدار تصريح دخول مكة للجهات وللمنشآت عبر بوابة مقيم فما هي التفاصيل؟هل مسموح دخول مكة الأن 1444
يمكنك الدخول عبر موقع مقيم لإصدار تصريح الدخول لمكة للجهات والمنشأت من هنا وإدخال البيانات اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على طلب تصريح لدخول مكة سواء للجهات أو المنشأت.
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تصريح دخول مكة لموسم الحج 2023
وتستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال موسم الحج لإصدار تصريح دخول مكة التي على كل حاج وزائر لمكة المكرمة أن يسعى للحصول عليه خلال موسم الحج 2023 مع منع المقيمين غير الحاملين للتصريح من دخول الأراضي المقدسة بداية من يوم15 مايو 2023
خطوات إصدار تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية والمقيمين
أما تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية والمقيمين عن طريق موقع ابشر من هنا وتسجيل الدخول اختيار خدمة تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية أو المقيم وملء بيانات المستفيد،ثم انتظار الرد على طلب التصريح على البريد الإلكتروني.
شروط دخول مكة 2023
أن يكون حاملا للجنسية السعودية أو تكون إقامة الشخص داخل مكة وتحدد بالهوية التابعة له، ومن يحمل تصريح العمرة أو الحج ، فضلا عن تصريح العمل داخل الأراضي المقدسة.
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