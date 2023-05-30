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عدن - ياسمين التهامي - السعودية .. احذر أن تقول هذه "الكلمة" في المملكة لأنها ستعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال

كشف الاستشاري القانوني السعودي في "تجمع الشرقية الصحي" عبد الله بادغيش أن هناك ممارسة خاطئة، كانت في نظر البعض مشروعة أو جائزة نظامًا وشرعًا، لكن الواقع غير ذلك، كعبارة «فلان يسلم عليك» أو «جايك من طرف فلان». وقال أن هاتين العبارتين تحديدا في حال استجابة الموظف العام لهما، وكذلك الشخص المستفيد، تستوجب عقوبة 10 سنوات سجنًا وغرامة مليون ريال، أو إحدى العقوبتين؛ لأنه إن كانت العبارة جعلت هذا الموظف يقوم بالعمل بناء على هذه التوصية، أصبحت رشوة، واستحقها الموظف وقائل العبارة، وفقا لـ"اليوم اقراء ايضاً : وأضاف إنه في حال وقوع اعتداء على ممارس، وأدى إلى منعه من عمله، يعد هذا الأمر أيضاً رشوة، مبيناً أن النظام ذكر أن أي فعل، يؤدي إلى منع الموظف من أداء عمله يعتبر رشوة

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