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وفاة واصابة خمسة أشخاص في حادث سير بالضالع

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخص وأصيب أربعة آخرون في حادث سير بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن سيارة نوع هايلوكس تقل ركابا انقلبت في منطقة بيت العولقي بمديرية دمت، ما أدى إلى وفاة احد الركاب يُدعى (عمر عبده الصيادي 25 عاماً) وإصابة السائق وثلاثة ركاب آخرين.
 
وأوضحت المصادر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، فيما أودعت جثة المتوفي في ثلاجة الموتى بأحد مستشفيات المدينة.
 
وتتسبب سوء الأحوال الجوية في ظل الأجواء الماطرة وتدني الرؤية، فضلا عن السرعة الزائدة وتهالك الطرقات، بالحوادث المرورية التي يروح ضحيتها العشرات في عموم المحافظات اليمنية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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