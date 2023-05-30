وفاة واصابة خمسة أشخاص في حادث سير بالضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخص وأصيب أربعة آخرون في حادث سير بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن سيارة نوع هايلوكس تقل ركابا انقلبت في منطقة بيت العولقي بمديرية دمت، ما أدى إلى وفاة احد الركاب يُدعى (عمر عبده الصيادي 25 عاماً) وإصابة السائق وثلاثة ركاب آخرين.



وأوضحت المصادر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، فيما أودعت جثة المتوفي في ثلاجة الموتى بأحد مستشفيات المدينة.



وتتسبب سوء الأحوال الجوية في ظل الأجواء الماطرة وتدني الرؤية، فضلا عن السرعة الزائدة وتهالك الطرقات، بالحوادث المرورية التي يروح ضحيتها العشرات في عموم المحافظات اليمنية.

