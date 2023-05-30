الأمم المتحدة تعلن وصول سفينة الدعم الفني إلى موقع خزان صافر قبالة سواحل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، وصول سفينة الدعم الفني إلى موقع خزان صافر النفطي قبالة ساحل رأس عيسى غربي اليمن.



وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن، عبر حسابه في "تويتر": "وصلت الناقلة نديفور اليوم إلى موقع الخزان العائم صافر قُبالة ساحل رأس عيسى".



وأضاف،" سيبدأ العمل في البحر قريباً جداً. لا يزال التمويل الإضافي مهم لإنهاء العملية"، مشيرا إلى أن "تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية".



من جانبه قبال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك: "بدأت اليوم أولى خطوات عملية إنقاذ صافر بوصول فريق شركة سميت الى رأس عيسى، وسيليها وصول الخزان البديل Nautica خلال أسابيع".



وأوضح أبن مبارك عبر "تويتر"، أن ذلك يأتي "بعد سنوات من تعنت المليشيات الحوثية ورفضها للحلول الأقل كلفة لخزان صافر، وبفضل جهود الحكومة والأمم المتحدة والشركاء الدوليين".



وأمس الأثنين، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، "أبحرت من جيبوتي سفينة الدعم (نديفور) وطاقم العمل محملين بالمعدات والإمدادات التقنية الخاصة بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لوقف التسرب النفطي في البحر الأحمر".



وأضاف المسؤول الأممي عبر "تويتر" أن السفينة وعند وصولها إلى خزان "صافر" ستبدأ الفرق الفنية التي على متنها في فحص سلامة الخزان، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015، ومن ثم ستبدأ الاستعدادات للمرحلة التالية من عملية الإنقاذ.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد حاسمة قبل نقل شحنة النفط من الخزان إلى السفينة البديلة (Nautica) والتي ستصل إلى الموقع عند الانتهاء من الأنشطة التحضيرية.

