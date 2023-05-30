شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تصرخ وتفقد السيطرة على نفسها بسبب مافعلته خادمة المنزل بطفلتها الصغيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثقت مواطنة سعودية ، مقطع فيديو كشفت خلاله عن هروب العاملة المنزلية بعدما تركت ابنتها في المطبخ، وأشعلت النيران في الفرن. وقالت خلال الفيديو :"

حسبي الله ونعم الوكيل، الخدامة انحاشت، وتركت بنتي في المطبخ وهي مشغلة الفرن" 7 الساعة 02:52 مساءً وثقت مواطنة مقطع فيديو كشفت خلاله عن هروب العاملة المنزلية بعدما تركت ابنتها في المطبخ، وأشعلت النيران في الفرن.

وقالت خلال الفيديو حسبي الله ونعم الوكيل، الخدامة انحاشت، وتركت بنتي في المطبخ وهي مشغلة الفرن

.