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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الحج والعمرة السعودية تعلنها أخيرًا.. هذه عقوبة الحج دون تصريح

الحج والعمرة تعلنها.. هذه هي عقوبة الحج دون تصريح، حيث تعد هذه العقوبة واحدة من أبرز الإجراءات التي تضمنها نظام الحج والعمرة الجديد في المملكة العربية السعودية، فبعدما صار هناك أعداد كبيرة يسمح لها بزيارة المملكة العربية السعودية، وجب أن يكون هناك قوانين وعقوبات رادعة للذين يقومون بارتكاب مخالفات كثيرة، ومن الجدير بالذكر أن الجوازات السعودية قد قامت أيضا بوضع بعض القوانين التي يجب على الحجاج اتباعها، وفي حال المخالفة سوف تتم العقوبة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

سبب عقوبة الحج دون تصريح من وزارة الحج والعمرة

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ولقد أطلقت المملكة العربية السعودية نظام الحج الجديد الذي يسمح بإمكانية استقبال مليون حاج في العام، ومن خلال هذا التصريح كان لا بد من وضع نظام رادع يتضمن عقوبات شديدة حتى يتم تخفيض المخالفات والأضرار التي يمكن أن تنتج عن هذا العدد الكبير، لذلك ومن خلال التعاون مع الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية فقد قاموا بتقرير مجموعة من العقوبات الرادعة على الحجاج الذين قد يرتكبون المخالفات.

العقوبات المقررة من الجوازات السعودية للمخالفين

وصرحت الإدارة العامة للجوازات أن هناك بعض الأشخاص يقومون بنقل حجاج دون وجود تصريح لهم بذلك،

فقامت الإدارة، بوضع عقوبات شديدة، أهمها ما يلي:

غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي والسجن لمدة ستة أشهر.

ترحيل المغتربين الذين قاموا بارتكاب المخالفات من الأراضي السعودية.

تشويه سمعة الذين خالفوا القوانين من خلال وسائل الإعلام.

لن يسمح بدخول الذين خالفوا القوانين، إلى أراضي المملكة العربية السعودية إلا لتأدية مناسك الحج والعمرة فقط.

الشروط الجديدة التي وضعتها المملكة للحجاج

وإضافة إلى ذلك فقد وضعت الوزارة نظاماً جديداً للحج، وهذا النظام يتضمن مجموعة من الشروط وكذلك يتضمن مجموعة من العقوبات، وهي كالآتي:-

السماح بأن يكون العدد الإجمالي للحجاج في هذا العام مليون حاج.

يكون سبق الأولوية للأفراد الذين لم يؤدوا فريضة الحج قبل ذلك.

يمكن للذين تعافوا من فيروس كورونا، التقديم على الحج وسوف يتم قبولهم.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 65 عاما.

إحضار وثيقة فحص طبي لإثبات عدم وجود إصابة بفيروس كورونا.

سوف يحصل المتقدم على تصريح الحج عبر بوابة الحج الإلكترونية.

الحصول على لقاح الكورونا المعتمد بالمملكة العربية السعودية.

الأشخاص الذين يتلقون جرعه من لقاح الفيروس التاجي من الحجاج يسمح لهم بالمرور 14 يوما.