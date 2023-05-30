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عدن - ياسمين التهامي - فيديو طريف لسائح سعودي حجز غرفة مطلة على نهر النيل في القاهرة قبل أن يتفاجأ بما حدث !

وثق سائح سعودي مقطع طريف في القاهرة، بعدما حجز غرفة في فندق على أساس أنها تطل على نهر النيل. وقال موثق الفيديو: "انتبهوا عندما تحجزون من أي موقع حجوزات، ويقول إنه يطل على النيل، دققوا في هذا الموضوع". وأضاف: "حجزنا مكان على أساس أنه يطل على النيل، لكن لما وصلنا لم نجد ذلك"، حيث ظهر أنها تطل على مباني كثيرة وليس النيل، حسبما أظهر الفيديو. اقراء ايضاً : وتابع: "تواصلنا مع المسئول هناك، قال لي افتح الشباك وطلع رأسك، واحذف يمين، وجدت النيل لكن بإطلالة جزئية صغيرة". pic.twitter.com/FQKYtbStmu — علي الحمداوي (@alisaifeldin1) May 26, 2023

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