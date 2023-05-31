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اليمن.. الأوقاف تُشكل لجنة عليا للإشراف على أعمال الحج للعام الجاري

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، الثلاثاء، قرار تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال الحج للعام الجاري 1440هـ.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير الأوقاف محمد شبيبة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال موسم الحج لهذا العام مكونة من كل القطاعات الرسمية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات لحجاج اليمن.

وأضافت بأن اللجنة المشكلة والتي يترأسها الوزير ستقوم بوضع الخطط العامة لتفويج الحجاج وإقرارها، وتنسيق عمليات تنفيذها مع الجهات المختصة داخل وخارج البلاد.

وأشارت إلى أن تشكيل هذه اللجنة تأتي في إطار تيسير وتسهيل عمليات النقل والإسكان والإعاشة والتصعيد والترحيل.  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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