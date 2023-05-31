توقّع هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد يحذر من استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء العواصف

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، من التواجد بالقرب من الأشجار العالية والأعمدة الكهربائية وعدم إستخدام الاجهزة الإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.

وتوقع المركز في نشرته اليومية هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد احيانا على أجزاء من محافظات (الضالع، لحج، أبين، شبوه، مارب والجوف)، داعيًا المواطنين إلى عدم استخدام الاجهزة الإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.

كما توقع، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحيانا على محافظات (صعدة حجة المحويت عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب ، البيضاء وتعز) وأجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة.

ولفت إلى هطول امطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات (أرخبيل سقطرى وحضرموت والمهره) وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وفي المناطق الصحراوية والساحلية توقع درجات حرارة مرتفعة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى مابين (34-40) درجة مئوية.

وحذر المواطنين في مناطق هطول الامطار من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأشار إلى التدني في مدى الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الارضية أثناء تدفق السيول.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية بضرورة أخذ الإحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.