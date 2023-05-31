شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “تكفون احذفوها”.. رهف القحطاني تبكي وتخبط راسها وتطالب المتابعين حذف صورتها التي انتشرت بالغلط وهي خارجة من الحمام _شاهد الصورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت إطلالات رهف القحطاني في المالديف، جدلًا كبيرًا، حيث اعتبر كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي المشهورة،.

تخطت حدود المألوف، ظهرت رهف القحطاني بملابس النوم على البحر، إذ ارتدت رهف القحطاني روب باللون الوردي مزين بالريش فوق قميص النوم، وكان من ضمن هذه الجرأة، وهي تنزل إلى مياه البحر، مرتدية فستانًا أزرق مكشوف الظهر، ووصفت نفسها بحورية الأرض، مما عرضها للسخرية أيضا.

إطلالة رهف القحطاني الجريئة

ظهرت رهف القحطاني وهي ترتدي بلوزة ضيفة باللون الأزرق مفتوحة من عند الصدر وبنطلون باللون البيج الفاتح وتركت شعرها منسدلًا، واعتبر الجمهور أن رهف تقوم بإظهار منحنيات جسدها عمدًا، من خلال الظهور بملابس ضيقة تظهر تفاصيل جسدها، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة ضدها.