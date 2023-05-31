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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهام.. ترحيل نهائي من السعودية لجميع المغتربين العاملين بهذه المهن ابتداء

الكثير من المغتربين في السعودية أن اقوى ضربة موجعة تلقوها في شهر رمضان المبارك، كانت بإعلان وزارة الموارد البشرية توطين عدد من الجديدة في 2023، وهي مهن يعمل فيها الكثير من الوافدين من أبناء الجنسية المصرية والجنسية اليمنية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسماء المهن التي سيتم توطينها على مراحل بحسب ما كشفته صحيفة عكاظ السعودية. أسماء المهن الجديدة التي سيتم توطينها من:

شمل قرار التوطين الذي اتخذته وزارة الموارد البشرية، المهن والأنشطة التالية 1• مهن إدارة المشاريع، وتشمل مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، وسيكون تنفيذ القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولى بنسبة 35٪؜، والثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال. 2• مهن المشتريات، بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتشمل مهن المشتريات؛ مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات.

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3• مهن المبيعات، توطين مهن المبيعات بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المبيعات؛ مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية، وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات. 4• منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن: توطين 14 نشاطاً في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. 5• منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية: توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشات، واشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. توطين المرحلة الثانية من أنشطة البريد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود، وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية. ويشمل توطين أنشطة البريد ونقل الطرود قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50 % في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. فيما شملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الأجهزة الطبية؛ توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%، وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50%، حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية. عاجل وهام.. ترحيل نهائي من السعودية لجميع المغتربين العاملين بهذه المهن ابتداء من هذا الموعد