السيول تجرف امرأة في مديرية يريم شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت امرأة غرقا ونجا زوجها بأعجوبة بعد أن جرفتهما السيول في مديرية يريم شمالي محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن زوجة المواطن "علي عبدالله الذيب" من أهالي قرية شعر عزلة بني عمر بمديرية يريم، توفيت بعد أن جرفتها السيول أثناء محاولتها وزوجها العبور في مجرى للسيول.



وأضافت أن زوج المتوفية نجا من السيول التي جرفت أيضا عددا من المواشي التابعة للأسرة في الحادثة نفسها.



وتأتي الحادثة بعد أيام من حادثة مماثلة راح ضحيتها امرأة في مديرية ذي السفال جنوبي غرب المحافظة، في ظل استمرار تدفق السيول جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ أشهر.

