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عدن - ياسمين التهامي - الان في السعودية.. سعر سيارة رينو داستر 2023 ومواصفاتها تفوق الخيال!!

رينو داستر 2023 هي واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي بالعالم نظرًا لقدرتها على السير خلال الطرق الوعرة، كما توفر مساحة داخلية واسعة للغاية دون دفع الكثير من الأموال مقابل ذلك، مع توافر جميع وسائل السلامة الأساسية، لذا دعنا نتعرف عليها أكثر أثناء مراجعتنا.

التصميم:

تتمتع سيارة رينو داستر 2023 بتصميم خارجي حديث يحظى بشعبية كبيرة، يتضح ذلك من خلال مظهرها القوي والجذاب، حيث تأتي المقدمة بالعديد من الخطوط الظاهرة التي تجذب الأعين، كما أن لديها تصميمًا قويًا ومتينًا يمكنه مقاومة أشكال مختلفة من التضاريس، كذلك نلاحظ أنها تتسم بعلوها الملحوظ عن الأرض، مع قدرتها على تثبيت السرعة على المنحدرات.

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كما تتميز بمصابيح أمامية LED مصممة على شكل حرف L، ونرى أن لديها قضبانًا قوية أعلى السقف، مما يسمح لها باستيعاب الكثير والكثير من معدات الترفيه الضخمة.

المقصورة الداخلية:

تمتلك سيارة رينو داستر 2023 تصميمًا داخليًا متطورًا يجمع بين الجاذبية والراحة، حيث تم تهيئة لوحة العدادات لتعطي الراحة للسائق، وقد تم تصميم كرسي السائق بعناية ليعطي أعلى مستويات الراحة والأمان، حيث يمكن ضبط ارتفاعه كما يتناسب مع السائق ويأتي بتصميم جلدي وبلون بيج يعطي مزيدًا من الأناقة والتميز، ويمكن طي المقعد الخلفي ليتناسب مع وضعية التخزين المطلوبة، كما تأتي بوحدات تكييف هواء أوتوماتيكية.

التقنيات:

بالنسبة لتقنيات رينو داستر 2023، فهي تتضمن القدرة على تشغيل مكيف الهواء قبل دخول السيارة باستخدام زر تشغيل المحرك عن بُعد، مع نظام مثبت السرعة وراديو MP3 ومنفذ USB وبلوتوث، كما تأتي بقفل مركزي للأبواب، ويمكن كذلك بدء تشغيل المحرك عن بُعد، مما يسمح بفتح وقفل السيارة وتشغيلها دون الحاجة إلى إظهار المفتاح، مع وجود شاشة Media Nav 3.0 تعمل باللمس مقاس 7 بوصات للتحكم في أنظمة الوسائط والملاحة.

أنظمة الأمن والسلامة:

تأتي رينو داستر 2023 بأنظمة أمان تحمي السائق جيدًا على الطريق، كمثال على ذلك نرى أنها تأتي ىوسائد هوائية أمامية، وفرامل ABS، وتوفر تطبيق الثبات الإلكتروني، مع قدومها بنظام Isofix لتثبيت مقاعد الأطفال.

الأطفال.

قدرة المحرك:

أما بالنسبة لمحرك ، فهي متوفرة بخيارين لمحرك رباعي الأسطوانات:

1. محرك سعة 1.6 لتر ينتج 115 حصانًا ومتصل بناقل حركة CVT بست سرعات بنظام دفع ثنائي.

2. محرك حقن وقود متعدد النقاط، ينتج قوة تبلغ 135 حصانًا وعزم دوران قدره 195 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات بنظام دفع رباعي.

فنلاحظ مما سبق أنه قد تم تصميمها بعناية لتستطيع التعامل أيًا كانت الظروف، فهي تستطيع السير داخل المدينة بكل سهولة ويسر، كما أنها قادرة على التعامل مع التضاريس الوعرة، فهي توفر نظام توجيه يسمح بالتحكم الدقيق، وتوفر خيارات متنوعة من أوضاع القيادة كالدفع الثنائي والرباعي والوضع التلقائي لتستطيع التعامل مع كافة الطرق والمرتفعات.

الأسعار:

يمكن الحصول على رينو داستر 2023 في المملكة العربية السعودية مقابل 66944 ريالًا سعوديًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة