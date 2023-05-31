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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن صلة قرابة بين الأميرة فهدة الهاشم والسعودية رجوة ٱل سيف خطيبة ولي العهد الأردني

تجمع الأميرة فهدة الهاشم زوجة الأمير هاشم بن الحسين، صلة قرابة برجوة ٱل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، من جهة الأم.

والأميرة فهدة الهاشم هي زوجة الأمير هاشم بن الحسين الابن الأصغر بين أبناء الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.بحسب موقع ويكيبيديا. زوجة الأمير هاشم الحسين هي حفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ، أما والدة رجوة آل سيف هي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، وتنتمي لنفس العائلة.

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وكانت الأميرة فهدة الهاشم حضرت حفل حناء رجوة آل سيف، وارتدت زيا راقيا باللون البيج، ووضعت وشاحا على رأسها كغطاء رأس.