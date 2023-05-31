شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب يدشن امتحاناته التطبيقية في معرض فني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص:

دشن قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب جامعة عدن صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023م الامتحانات التطبيقية في مادتي التخطيط والتصوير الفني للفصل الثاني الدور الأول للمستويات الأول والثاني والثالث، من خلال عرض أعمالهم في ساحة الكلية على شكل معرض عام.

وأثناء التدشين الذي افتتح من قبل الأستاذ الدكتور/جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب أشاد من خلاله بالجهود الكبيرة التي حولها الطلاب إلى معرض فني استطاعوا من خلاله إثبات أنفسهم وترجمة كل ما تعلموه وتحويله إلى مادة ولوحة فنية جميلة.

وطاف الأخيد بأرجاء المعرض الفني وثمن عالياً الكبيرة الكبيرة لطلاب قسم الفنون الجميلة وأساتذة القسم الذين إلى جانب طلابهم ومساعدتهم في إخراج الأعمال بصورتها النهائية التي تتشرف بها شكر كلية الآداب وجامعة عامة ، وعبر عن جزيله وتقديره الكبيرين لقيادة جامعة عدن ممثلة بالأستاذ الدكتور / الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة الذي لا يألو جهدا في الاهتمام الكبير بهذا القسم والكلية عموماً ، والوقوف إلى جانبها والحضور الدائم في مختلف الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها الكلية.

من جانبها قدمت الدكتورة / إلهام علي العرشي اللجنة الفنية التنفيذية بقسم الفنون الجميلة شرحاً مفصلاً للحضور تطرقت خلاله إلى محتوى معرض وجهود الطلاب إلى جانب المدرسين ، والذي تكلل اليوم بهذا المعرض الفني.

وقد اشتملت بعض الأعمال الفنية التي عرضت على الأعمال الفنية التي عرضت في رحلة القسم إلى منطقة جولد مور (النادي الدبلوماسي) والنزول. الموقع الإلكتروني إلى المواقع السياحية والأثرية بمحافظة عدن.

تقدم خدماتها في القسم وأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدتهم بجزيل الشكر و والتقدير والامتنان للأخ عميد الكلية لكلية الآداب.

هذا ورافق الأخ عميد الكلية جولته بأقسام المعرض أ.د / محمد حسن عبدالشيخ المحاضر في قسم الفلسفة ومستشار محافظ عدن ، و د / ريم لقمان نائبة ، لافتات ، ود / سامر ، قسم الفنون الجميلة ، ود / سامر ، و المعيد / عبد القادر الكلدي ، و م / عفراء البيشي ، و م / آمال رمزي.