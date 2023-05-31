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عدن - ياسمين التهامي - 15 ذو القعدة كابوس للمغتربين في السعودية العاملين في هذه المهن..مصيرهم الرحيل هل انت منهم ؟

كشفت وزارة العمل السعودية، عن توطين عددا من المهن التي يعمل فيها الكثير من الوافدين من مختلف الجنسيات، ومنعهم من العمل فيها بحسب تقرير نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، التي اوضحت أن قرارات سعودة المهن الجديدة سيتم تطبيقها على مراحل.ويشمل القرار مهن يعمل بها عدد كبير من المغتربين والوافدين إلى المملكة، وشملت المهن والأنشطة الموطّنة توطين مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن المبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية، وذلك على عدة مراحل.كما يشمل القرار أيضاً توطين مهن إدارة المشاريع (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع)، وسيكون تنفيذ القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولى بنسبة 35٪؜، والثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال.

ما تم توطين مهن المشتريات بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين مهن المبيعات بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات؛ مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات، في ما تشمل مهن المبيعات؛ مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية، وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات.كما تم توطين 14 نشاطاً فيمنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشات، واشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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وراعت الدراسة النظر في توصيات التصميم المقترح، إضافة إلى المقارنات الدولية ذات السياق المشابه للتصميم المقترح تطبيقه في المملكة، وتحليل الوضع الراهن وبيانات تفصيلية وتحليل شامل لجميع محاور واعتبارات منظومة الاستقدام الجديدة.وشملت مخرجات الدراسة «خطة التنفيذ، المواثيق التفصيلية للمشاريع، النموذج التشغيلي، حوكمة منظومة الاستقدام، مؤشرات الأداء الرئيسية».وبيّنت الوزارة أنه تم إطلاق وتفعيل برنامج الفحص المهني في مرحلته الأولى للمسار الخارجي بدولتي باكستان والهند، ابتداء من مدينتي نيودلهي ومومباي.

تطبيق المرحلة الثانية لتوطين البريد ونقل الطرود

كما أعلنت الوزارة بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود، وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية.ويشمل توطين أنشطة البريد ونقل الطرود قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50 % في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.فيما شملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الأجهزة الطبية؛ توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%، وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50%، حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية.تصاميم مقترحة لمنظومة الاستقدام

قالت صحيفة عكاظ أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتهت أخيراً من دراسة منظومة تأشيرات العمل، إذ شملت الدراسة 3 تصاميم مقترحة لمنظومة الاستقدام الجديدة بناء على المهارة، وتم تصنيفها إلى «عالية، متوسطة، منخفضة»، بهدف تعزيز مستويات الإنتاجية والابتكار