شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية: قرارات جديدة تصدرها وزارة العمل جعلت المقيمين يطيرون من الفرح اهمها رقم 2 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حرصت وزارة العمل داخل المملكة على توضيح القرارات الخاصة بالأجانب المتواجدين على الأراضي السعودية، والتي سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بها فيما يلي:

• تتحمل المملكة التكاليف الخاصة بالمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات على الأقل، ويستمر ذلك حتى عام 2024.آ يتم منع صاحب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب، ولن يسمح لأصحاب العمل الاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، وفي حال تقرر ذلك في فترة سابقة فإن ذلك يكون بعد موافقة صاحب العمل.

اتخذت وزارة الصحة آخر القرارات السعودية للاجانب والتي تم فيها تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، كما يتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي.

• تقرر كذلك حرمان الموظفين من التعويضات بعد طردهم من العمل في حال نفاذ جميع التحذيرات الموجهة لهم.

• كما قررت الوزارة إلغاء تعيين السعوديين فقط في فئات مهنية محددة، منها على سبيل المثال: (مديري المبيعات- استشاري طب الأسنان- الأمناء الطبيين والتنفيذيين- أصحاب المتاجر- المحاسبين- المشترين- كبار المحاسبين- الممرضات- استشاري أسنان- الطبيب- الصيدلي- المورد).

جاء الهدف من القرار السابق بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمة بجانب تخفيف العبء على العمالة الأجنبية الوافدة.قرارات الجوازات السعودية الجديدة 1444

اتخذت هيئة الجوازات السعودية تبعاً للقرارات السابقة، لاسيما التي تتعلق بالاجانب المقيمين داخل المملكة؛ عدداً هام من القرارات، منها:

– منح وزارة العمل السعودية الفرصة للمغتربين للحصول على فرصة تبديل الوظائف.

كما أعلنت مصادر أخرى أن رسوم المرافقة سوف تتوقف عند حد 800 ريال سعودي فقط.

– أعلنت مصادر أخرى كذلك أن العديد من الوافدين الاجانب عادوا إلى 20 وظيفة داخل الدولة، كما أعلنت رغبتها عن تقليل العبء المالي على العمالة الوافدة.الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

حرصت المملكة على إعفاء عدد معين من الوافدين من الرسوم الخاصة بالمرافقة، ومن بين هذه الفئات ما يلي:

• زوجة المقيم.

• الأطفال السعوديين لكن آبائهم غير سعوديين.

• العامل الداخلي.

• المهاجرون من دول مجلس التعاون الخليجي.

• كما تم منح الإعفاء الضريبي للشركات التي يعمل فيها أقل من 5 موظفين.

• أُعلن كذلك أن تجاوز عدد العاملين في أي شركة عدد 9 موظفين؛ يتم إعفاء 4 منهم من دفع الرسوم.الرسوم.

رسوم العمالة الوافدة 2023 / 1444.