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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مستشارة سعودية في التطوير الأسري، خلال لقاء على برنامج "سيدتي"، على قناة "روتانا خليجي" عن تغيرات يعيشها الرجل المتزوج بعد بلوغه سن الأربعين. وأضافت المستشارة في حديثها أن الزوجة عليها الاعتراف لزوجها لو أخطأت ولا مانع من ذلك. وأشارت إلى أهمية وضع المرأة لنفسها خطوطا حمراء، لا تتجاوزها وقوانين وحدود الحلال والحرام، وتلتزم بها د. رانيا رجب – مستشار تطوير أسري وإرشاد زوجي: المجتمع لدينا يبيح للرجل الخطأ ويحرمه على المرأة .. ولو أخطأت الزوجة عليها الاعتراف لزوجها ماذا يحدث للرجل المتزوج بعد سن الأربعين؟؟.. مستشارة سعودية تفجر المفاجأة وتنبه النساء.

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