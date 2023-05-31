عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فنان سعودي معروف يظهر وسط كمية ضخمة من المخدرات "لو وزعت على الرياض لدمرتها

2023/05/31 الساعة 05:25 مساءً (جهينةيمن)

كشف الفنان فايز المالكي عن الهدف من مقطع الفيديو، الذي وثقه لنفسه وظهر فيه وهو يجلس على الأرض، وحوله كمية ضخمة من المواد المخدرة.

وعلق "المالكي" على هذا المقطع، خلال استضافته ببرنامج "نشرة الرابعة"، على قناة "العربية"، قائلًا: وثقت 8 مليون و250 ألف حبة مخدرة، و6 كيلو شبو لو توزعت على مدينة الرياض وحدها، دمرتها".

وأضاف: "يا أخي أنا عندي أطفال، عندي بنات، عندي أقارب، عندي أحبة، لو طاحت فيهم، دمرت مستقبلهم".

وأشار "المالكي"، إلى أن الشعب السعودي مستهدف، خاصة في ظل انتشار التطبيقات وسهولة تداولها.

وأوضح أن سبب تحمسه في المقطع بهذا الشكل، إلى أن السيجارة الواحدة التي تحتوي على مواد مخدرة تجعل من يجربها لأول مرة يدمنها، معلقًا: لذلك كان لابد أن نخاف ونتحمس للقضاء على المخدرات، لأن التلقائية والتقليدية العادية مثل الرسائل التوعوية (المخدرات هلاك – المخدرات ضياع) لا تنفع.

واختتم قائلًا: "بعد الذي صورناه، الرسالة وصلت، وكل الناس رأتها، وأصبح الجميع يستوعب خطر المخدرات.

يشار إلى أن "المالكي" قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يتوسط كمية ضخمة من المواد المخدرة، مطالبًا المشاهير بنشر مقاطع للتوعية بخطورة المخدرات، قائلا:" شبعنا من الهدايا والرقص واللعب والسفرات، كل واحد يشارك بتغريدة أو فيديو، كل واحد يتكلم عن المخدرات، شبابنا راحوا وضاعوا بسبب المخدرات، وأنتم تستعرضون فقط، خلي عندكم وطنية".

#نشرة_الرابعة | سفير نبراس فايز المالكي: وثقت 8 ملايين حبة مخدرة و 6 كيلو شبو كفيلة بتدمير الرياض بأكملها@fayez_malki pic.twitter.com/E9rSugVJhq — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 27, 2023

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