صنعاء.. مليشيا الحوثي تقتحم مقر الغرفة التجارية في أمانة العاصمة

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الإيرانية، الأربعاء، مقر الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية في أمانة العاصمة لـ"يمن شباب نت"، إن "المليشيا اقتحمت مقر الغرفة التجارية بعشرات العناصر المسلحة بقيادة وزير تجارة في حكومة الحوثي غير المعترف بها المدعو محمد المطهر".



وأشارت المصادر إلى أن الاقتحام الحوثي جاء بعد لقاء رئيس المجلس السياسي للمليشيا المدعو مهدي المشاط بيوم واحد بالقيادي الحوثي المطهر الذي أبرز دعمه الكامل للسيطرة على الغرفة التجارية وأنشطة القطاع الخاص.



وحتى اللحظة لم ترد أنباء عن اختطافات لأعضاء الغرفة التجارية أو عاملين فيها.

ويأتي هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على الغرفة التجارية بعد أسبوع من بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية يتوعد فيه باتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن نفسه من هجمات مليشيات الحوثي، والتي شملت إجراءات تعسفية ضد التجار.

