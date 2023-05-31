شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً المملكة تعلن عن خبر هام لجميع الطلاب والطالبات في منطقة مكة المكرمة لسنة 1444 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

�علنت وزارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، عن تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ لمدارس مكة المكرمة وبحرة والجموم والكامل، وذلك بسبب موسم الحج لهذا العام الجاري. بشكل استثنائي لمدارس تعليم مكة وفي التفاصيل، فقد قررت إدارة تعليم مكة المكرمة وبشكل استثنائي تقديم موعد الاختبارات بحيث تكون يوم الـ22 من شهر ذي القعدة الجاري بدلاً من موعدها السابق المحدد في الـ29 من الشهر نفسه، نظراً لظروف موسم الحج. اختبارات المواد العملية والشفوية ومن المقرر أن تكون اختبارات المواد العملية والشفوية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 17 / 11، وستكون نهاية الاختبارات يوم الخميس الموافق الـ26 من شهر ذي القعدة وتوزيع النتائج. متابعة المعلمين وأهابت وزارة التعليم بمديري المدارس بمتابعة المعلمين حتى الانتهاء من المناهج مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق الـ19 من الشهر الجاري. وقالت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، في تغريدة، "صدرت موافقة وزارة التعليم على تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي للفصل الثالث بشكل استثنائي لمدارس تعليم مكة المكرمة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 / 11 / 1444 هـ". موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث 1444هـ وفي وقت سابق، كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث والأخير بالمملكة للعام 1444هـ، والتي جاءت كالآتي: • تبدأ امتحانات الفصل الثالث لكافة الطلاب في تاريخ 29/11/1444 وسيكون موافقًا يوم الأحد. • تظل فترة أداء الاختبارات مستمرة حتى يوم 4/12/1444 والذي سيكون موافقًا يوم الخميس. • وبالتاريخ الميلادي يكون أول يوم من أيام الاختبارات النهائية هو يوم 18/6/2023. • تبدأ الفترة الثانية من الاختبارات التحصيلية في يوم الخميس الموافق لأول يوم من أيام شهر يونيو القادم لعام 2023. موعد الفترة الثانية من الاختبارات التحصيلية يعد الاختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي يخوضها طلاب الثانوية العامة، إذ أنه اعتمادًا على نتائجه يتم قبول الطالب في الجامعة المناسبة له، فهو يشبه اختبارات القدرات، ووجاء موعده كالآتي: • أول يوم من أيام الاختبار يكون في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة (12/11/1444). • تمتد فترة الامتحانات حتى 5 أيام كاملة، فيكون آخر يوم لها هو اليوم السادس عشر من نفس الشهر. تجدر الإشارة إلى أن نتائج الاختبارات التحصيلية لا تأخذ وقتًا طويلًا حتى تظهر، فيمكن للطلاب والطالبات الاطلاع عليها بعد حوالي 21 يومًا من تاريخ أداء الاختبار..