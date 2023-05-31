شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحكومة السعودية تسعد قلوب الزائرين وهذا ما تم تجهيزه في المطارات وسوف يتم افتتاحه قريبا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء "نيابة السياحة" في المقر الرئيس للنيابة العامة، والنيابات التابعة لها في المطارات الدولية والإقليمية في المملكة، وذلك بمسمى "نيابات السياحة".

وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد أعداد السياح والزوار للمملكة، ورغبة من النيابة العامة في إنهاء إجراءات قضاياهم في المنافذ الجوية خلال وقت قصير وفق النظام ومبادىء العدالة الناجزة، بما يتوافق مع مستهدفات السياحة، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام، وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة (٢٠٣٠).

اقراء ايضاً :الجدير بالذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، ولديها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتع السائحين بحقوقهم والضمانات المقررة لهم..