شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل انهيار جزئي لسد في السعودية والسلطات تصدر بيانا (صور + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفاد موقع "أخبار 24" السعودية أن ضررا جزئيا لحق بهيكل سد وادي سمرمداء بمركز الناصفة بمحافظة القريات، أدى إلى غمر المياه لعدد من المزارع والمباني.وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة أن هيكل السد الترابي لوادي سمرمداء بمركز الناصفة بمحافظة القريات، شهد ضررا جزئيا صباح الثلاثاء بسبب السيول.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن السيول تسببت في زيادة كميات مياه السيول بالسد، مما أدى إلى ضرر بالجزء الشمالي الغربي له.

وأكدت أنها تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإمارة المنطقة، والدفاع المدني، وأمانة المنطقة، أي تطورات ومستجدات.

كما أشارت إلى عدم وقوع أي أضرار بشرية.

بيان توضيحي حول تضرّر جزئي في هيكل السد الترابي لوادي "سمرمداء" بمحافظة القريات pic.twitter.com/yYzacb63rZ

— المتحدث الرسمي لوزارة البيئة (@MEWAspokesman) May 30, 2023وكانت الوزارة قد أعلنت السبت، فتح بوابات 4 سدود لتصريف 97 مليون م³، من مياه الأمطار دعما للموسم الزراعي، ورفعا لمنسوب مياه الآبار.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إنها ستعمل على فتح بوابات جميع السدود المخصصة للشرب حسب الخطط التشغيلية للمواسم الزراعية، بهدف دعم الموسم الزراعي وري المزارع وزيادة الغطاء النباتي ورفع منسوب مياه الآبار.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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