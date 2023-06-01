شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصادر جديدة تكشف القصة الكاملة لجريمة اب سعودي يقتل زوجته وطفليه طعناً بالسكين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقدم مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر على قتل زوجته واثنين من أبنائه طعنا داخل منزله في محافظة جدة. و ا ا بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز المتنزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا مفاده قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنين من أبنائه، وذلك بطعنهم عدة طعنات داخل منزلهوأضاف أنه جرى على الفور انتقال رجال الضبط الجنائي رفقة الأعوان وعضو النيابة، إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثث المجني عليهم، وقد فارقوا الحياة. و إ أنه تم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية، تمهيداً لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة. :جريمة بشعه اب يتقل طفليه وزوجته طعنأ داخل منزلهم في السعودية : مصادر جديدة تكشف القصة الكاملة لجريمة اب سعودي يقتل زوجته وطفليه طعناً بالسكين.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر جديدة تكشف القصة الكاملة لجريمة اب سعودي يقتل زوجته وطفليه طعناً بالسكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.