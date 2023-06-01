شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تُصدر قرار صادم ومفاجئ بمنع تأدية الحج والعمرة للوافدين الذي يحملون هذه الأشياء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المملكة العربية السعودية حريصة على أن تكون كل التكاليف سواء للحج أو العمرة، مدفوعة بالكامل قبل القدوم لتأديتها وذلك لاجل التيسير على الحاج والمعتمر. حيث ان حمل المبالغ النقدية الكبيرة ممنوع وقد ووجهت الوزارة نصيحة للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، بتجنب حمل المبالغ الزائدة عن الحاجة، وكذلك كالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والسبائك الذهبية وغيرها. 60 ألف ر

ل كما وجهت الوزارة بألا يزيد المبلغ الموجود مع الزائر عن 60 ألف ريال، وفي حال زاد المبلغ، يجب الإفصاح عنه عند القدوم أو المغادرة، وذلك من خلال نماذج الإقرار المحددة، تفاديا للمسائلة القانونية، و التعرض الغرامة. المراكز المرخصة وأشارت “الحج والعمرة” بالتعامل مع البنوك ومراكز الصرف والتحويل المرخصة، عند تحويل فائض الأموال، وعند استقبال الأموال المحولة. ويمكن التعرف على المراكز عن طريق زيارة موقع البنك المركزي “ساما”، أو المواقع الإلكترونية الخاصة بمراكز صرف وتحويل الأموال.

وعند إجراء المعاملات المالية، نصحت وزارة الحج والعمرة، بالاحتفاظ بالايصالات، ذلك حفظا لحقوق الزائر. الدفع الإلكتروني ونوهت الوزارة بإمكانية استخدام طرق الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع العالمية، ولذلك لا يوجد حاجة لحمل النقد. وشددت على ضرورة اتباع نصائح وتوجيهات البنك المركزي، تجنبا للوقوع في فخ الاحتيال محتوى مدفوع السعودية تُصدر قرار صادم ومفاجئ بمنع تأدية الحج والعمرة للوافدين الذي يحملون هذه .