شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير شديد اللهجة من وزارة الحج السعودية لحجاج هذا العام.. لهذه الاسباب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444 من عدم الإفصاح عن المبالغ المالية التي بحوزتهم من أجل سهولة وسرعة الإجراءات عند قدومهم. عبر حسابها الرسمي لضيوف الرحمن قالت الوزارة السعودية : “تأكدوا من الإفصاح عن المبالغ والأغراض التي بحوزتكم إن كانت تزيد على 60 ألفًا”.واتمت : “وتشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية والهدايا والأجهزة والمجوهرات والمعادن الثمينة”..

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