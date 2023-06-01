شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اليك الحقوق الجديدة للمراءة المطلقة في السعودية تصيب الرجال بصدمة كبيرة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنال المرأة المطلقة في المملكة العربية السعودية اهتمام الكثير من المواطنين السعوديين، حيث يسعى الجميع لإعطائها جميع حقوقها، وهذا بعيد عن سبب الطلاق فكل شخص له أسبابه الخاصة ولا أحد مجبر على تبرير اختياراته، لذلك في موقعكم الأول بوابة الخليج سوف نوضح لكم التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة المطلقة بالسعودية.1- يجب أن تمتلك المرأة وثيقة طلاق تسلمها إلى وكيلها، ومن الممكن أن يكون الوكيل الأب، الأخ، العم، الخال.

2- منذ بداية الطلاق تبدأ عدة الطلاق وليس شرط التصديق عليها من الجهات المختصة، لأنه من المعروف أن فترة العدة الخاصة بالطلاق طويلة إلى حد ما.

3- يجب إبلاغ جهة الأحوال المدنية عن حدوث الطلاق، وهذا من أجل حذف اسم المطلقة من القيد العائلي للزوج.

4- أيضا اهتم المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الأسرة بإعانة المرأة المطلقة بالسعودية وهذا من خلال إعلان قوانين تساعدها في توفير مكافأة شهرية، والإعانات المادية لها، من أجل الاهتمام بالأبناء وتوفير معيشة مميزة لهم، ومن أجل العيش عيشة كريمة، وأن تستطيع مواجهة التحديات والغلاء في الأسعار عالمياً.

5- أيضا تقف المملكة العربية السعودية في جانب المطلقة من خلال توفير صندوق النفقة الخاص بالمرأة المطلقة وهذا من أجل توفير نفقة للمرأة لرعايتها أبنائها، إذا لم يوفر الزوج هذه النفقة.

6- يمنح صندوق النفقة عن قرار نهائي النفقة للمرأة المطلقة بالسعودية، ايضا يعتبر صندوق النفقة المسئول عن مساعدة المطلقة بالسعودية من خلال توفير نفقة مالية حتى يتم إصدار حكم الزوج الذي طلق زوجته في توفير نفقة عليها شهريٱ، اذا امتنع عن دفع النفقة فإنه يتعرض إلى المحاكمة، وتحويله الى القضاء من أجل دفع النفقة، او الحبس اذا رفض الدفع7- من حقوق المرأة أيضا هو عمل سجل خاص بها، وأبنائها حيث يمكن من خلالها استخدامه في المصالح الحكومية، وهذا من خلال التقديم في المدارس والجامعات والنوادي، وغيره- ايضا حق الزوجة المطلقة في حضانة الأطفال والإشراف عليهم، إذ هي المسؤولة عن الحقوق الأسرية الخاصة بالأطفال، وفي حال عدم استلام الأطفال من قبل الزوج، تتدخل السلطات الحكومية في المملكة. 9- ايضا عند عدم تزويد الأطفال بنفقة شهرية من قبل الأب، يمكن للمطلقة الوقوف للمطالبة بهذه الحقوق عن طريق القضاء، حيث تحدد المحكمة القضائية حجم النفقة الشهرية المخصصة للأطفال لذلك كما هو واضح حق المرأة المطلقة بالسعودية محفوظ والمملكة لم تنسي حقها ابدٱ، وأعطت للمرأة جميع حقوقها وهذا من أجل الوقوف بجانبها، حتى تستطيع العناية بالاطفال..