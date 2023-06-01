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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، مقابل

الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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طرح سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

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