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عدن - ياسمين التهامي - المحارب الروسي يعود الى السعودية مواصفات وسعر سيارة لادا نيفا 2023 بشكل جديد

مواصفات وسعر سيارة لادا نيفا، حيث يهتم الكثير من الناس بمعرفة جميع المعلومات الهامة عن هذه السيارة، ولهذا سنعرض لكم هذه المعلومات وجميع المميزات والمواصفات التي تتمتع بها سيارة لادا نيفا 2023 فتابعوا معنا.

سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا 2023

أعلنت شركة روسية عن إنتاج سيارة لادا نيفا 2023 وهي أحدث نسخة من هذا الموديل حيث تم تطويرها لكي تناسب احتياجات الركاب وأصبحت تتمتع بالعديد من المميزات في الأمان وقوة المحرك، ويتم بيع سيارة لادا نيفا داخل الأسواق السعودية بأسعار مناسبة إذا تمت مقارنتها بالمميزات التي تحتوي عليها هذه السيارة.

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مواصفات سيارة لادا نيفا الحديثة 2023

تتمتع هذه السيارة بالعديد من المواصفات التي تشجع عددًا كبيرًا من العملاء على شراء هذا الموديل ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:

تبلغ سعة محرك سيارة لادا نيفا 2023 1600 سي سي.

وتساوي قوة الحصانية الخاصة بالمحرك حوالي 114 سي سي.

تتميز هذه السيارة بوجود سقف بانورامي.

اتساع المقصورة كما تعد هذه السيارة أحد أنواع السيارات متعددة الاستخدامات.

مزودة بناقل حركة يعمل بنظام الأوتوماتيك.

تحتوي السيارة على جنوط عجلات يبلغ مقاسها 15 انش .

مميزات الأمان في سيارة لادا نيفا 2023

تتمتع هذه السيارة بنظام أمان عال ومن أهم مميزاته ما يلي:

قدرة عجلات هذه السيارة على الثبات وقوتها فهي مصنوعة من بلاستيك عالي الجودة والمتانة.

تعمل السيارة بنظام فرامل يعتمد على أي بي دي، حيث يستطيع هذا النظام توزيع قوة الفرامل بطريقه الكترونيه، وبالتالي يعطي السائق المزيد من الأمان عند استخدام فرامل السيارة.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية حتى تحمي السائق والركاب في حاله التعرض لأي حادث.

سعر سيارة لادا نيفا 2023 في المملكة السعودية

بعد أن ذكرنا لكم مواصفات لا دنيا 2023 ومميزات هذه السيارة نعرفكم على سعرها داخل سوق السيارات في المملكة العربية السعودية والأسواق العالمية: