شكرا لقرائتكم خبر عن سائق سعودي يمارس هذه العادة الغريبة مع طالبات الجامعة منذ 10 سنوات داخل الحافلة..صدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سائق سعودي يمارس هذه العادة الغريبة مع طالبات الجامعة منذ 10 سنوات داخل الحافلة..صدمة

قامت طالبة بجامعة الجوف، في المملكة العربية السعودية، بنشر صور توثيقية، لقيام مواطن سعودي يعمل سائقًا للحافلة التي تنقلها وزميلاتها من وإلى الجامعة، على مسافة 65 كم تقريبًا. طوال عشر سنوات، بسلوك نادرٍ وفريدٍ من نوعه بشكل يومي، على متن حافلة الطالبات. وتكشف الصور المتداولة، قيام سائق الحافلة السعودي بتقديم أطعمة ومشروبات للطالبات على متن الحافلة بشكل مجاني ويومي طيلة 10 سنوات. وقال السائق الخلوق، عايد الوذيمان، إنه متقاعد من الدفاع المدني، ويعمل في وظيفة قيادة الحافلة لملء وقت الفراغ بعد التقاعد، لافتًا إلى أن فكرة تقديمه الضيافة التي تحتوي على أطعمة ومشروبات للطالبات، ليست جديدة، بل مضى على تطبيقها ما يقارب العشر سنوات، وفقًا لمصادر محلية. وعن الدافع الذي قاده إلى هذه الفكرة، أوضح "الوذيمان" أن ما دفعه لهذه المبادرة هو بُعد مسافة الجامعة عن منازل الطالبات، إذ إنهن يغادرن منازلهن من اقراء ايضاً : 7 صباحًا حتى 4 عصرًا، بالإضافة إلى حال ابنته التي لا يكون لديها الوقت لتناول وجبة الإفطار في المنزل في بعض الأحيان. وأكد أنه حين يقوم بتقديم الوجبات خفيفة من أطعمة ومشروبات للطالبات، لم يكن يهدف من ذلك التصوير أو الظهور والشهرة أمام النا ولفت إلى أنه عند تقديمه للوجبات الخفيفة للطالبات، فإنه يلتزم بتطبيق كافة الاحترازات الصحية ، ومسافات التباعد الاجتماعي داخل الحافلة، حيث لا يُسمح بجلوس طالبتين بجانب بعضهما في نفس الكرسي. قد يعجبك ايضا سائق سعودي يمارس هذه العادة الغريبة مع طالبات الجامعة منذ 10 سنوات داخل الحافلة..صدمة غير متوقعة

كانت هذه تفاصيل خبر سائق سعودي يمارس هذه العادة الغريبة مع طالبات الجامعة منذ 10 سنوات داخل الحافلة..صدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.