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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية هذا ما سوف يتم تجهيزه الايام القادمة ويجعل الدخول الى السعودية اسهل بكثير!!
تفقد اللواء صالح بن سعد المربع، قائد قوات الجوازات للحج، جاهزية صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ .
وقال في تصريحات اليوم إن "الجوازات" سخرت إمكاناتها لدعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بالأجهزة التقنية الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة، لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.
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وتواصل المملكة استقبال ضيوف الرحمن وتسعى إلى خدمتهم وراحتهم منذ وصولهم إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم.
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