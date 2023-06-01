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عدن - ياسمين التهامي - موت محقق.. شاهد لحظة إنقاذ سيدة انزلق الجزء السفلي من جسمها تحت قطار متحرك!
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بشركة القطارات "نورث سينترال" الهندية، يوثق لحظة إنقاذ موظف يعمل في الشركة لسيدة كانت على وشك أن تُدهس.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول امرأة تركض نحو القطار القادم لمحطة سكة حديد فيرانجانا لاكشميباي في ولاية أوتار براديش، في محاولة للحاق بالقطار؛ حيث قفزت المرأة نحو الباب، ولكنها فشلت في دخول المقصورة، لتنزلق وتعلق قدماها في الفجوة بين القطار والمنصة، ومع بقائها متشبثة بباب القطار، تم جر الجزء السفلي من جسمها مع القطار المتحرك؛ وفور مشاهدته للوضع تدخل عامل في المحطة بسرعة، وقام بجذبها نحوه، وسحبها على الرصيف
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आज वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर तैनात @rpfncr आरक्षक नरपाल सिंह द्वारा अपनी सूझबूझ से, बरौनी-ग्वालियर मेल में चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक गर्भवती महिला यात्री को ट्रेन के नीचे आने से बचाया गया।— North Central Railway (@CPRONCR) June 24, 2022
उ.म.रे.यात्रियों से पुनःअनुरोध करता है कि चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास न करें pic.twitter.com/13oorGtj4w
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