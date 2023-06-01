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عدن - ياسمين التهامي - اقوى عرض تمويل شخصي بدون كفيل للمواطن والمقيم بالسعودية بقسط 200000بشروط ميسرة

بالإمكان الآن لكل مقيم ومواطن في المملكة العربية السعودية طلب تقسيط تمويل شخصي فوري 200 آلف ريال سعودي لا بدون أى ضمانات ومطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

حيث أنه يتم التمويل فور إيداعه خلال 24 ساعة فقط من طلب التمويل عقب استيفاء الشروط التي قامت الشركة بتحديددون كفيل للمواطن والمقيم 200,000 لدى شركة التيسير

من خلال شركة التيسير للتمويل هناك مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي النقدي المتاح للمواطن السعودي والمقيم دون الحاجة إلى كفيل كما يتميز أيضاً هذا التمويل بالآتي

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يمتاز التمويل النقدي من شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يمتاز التمويل لدى شركة التيسير أيضاً بأنه لا يحتاج إلى أى ضمانات عند التقديم.

يمتاز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه متاح بمبلغ تمويلي ربما يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

يستطيع العميل أيضاً من جدولة سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية تبدأ من 12 شهر وحتى 60 شهر.

يحصل العميل المتقدم على هامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

خلال 24 ساعة فقط يتم إيداع مبلغ التمويل من خلال شركة التيسير للتمويل.

قرض شركة التيسير لا يحتاج إلى كفيل كما لا يحتاج أيضاً إلى تحويل للراتب الشهري.

يمكن التسوية المبكرة خلال فترة التمويل الشخصي من شرالعملاء الذين يمكنهم طلب التمويل النقدي لدى شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حددت العملاء الذين يمكنهم التقديم لطلب التمويل الشخصي الفوري 200 ألف ريال سعودي ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أهم تلك الشروط وهي:

اشترطت شركة التيسير أن يكون المتقدم السعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كما اشترطت أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن سبعة آلاف ريال سعودي.

كما حددت الشركة أن يكون فترة عمل المتقدم السعودي بالقطاع الحكومي ثلاثة أشهر و6 أشهر بالقطاع الخاص.

حددت أيضاً مدة عمل المتقدم الغير سعودي عام كامل.

حددت كذلك أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 19 عام.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل 200,000 لدى شركة التيسير

عند التقديم لطلب التمويل الشخصي 200 ألف ريال سعودي لدى شركة التيسير للتمويل فهناك بعض المستندات المطلوبة لطلب التمويل وهي

الهوية الوطنية للسعودي المتقدم.

كذلك الهوية للمتقدم الغير سعودي.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

أيضاً تقديم التأمينات الإجتماعية.

كما يتم تقديمخطوات طلب التمويل 200,000 ريال لدى شركة التيسير

يمكن طلب التمويل الشخصي 200 ألف ريال سعودي دون كفيل وأيضاً دون الحاجة إلى تحويل للراتب الشهري من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن ثم طلب التمويل كما يمكن أيضاً طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق شركة التيسير على الهاتف والتسجيل والتقديم من خلال التطبيق.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

أتاحت شركة التيسير للتمويل للعميل المتقدم إمكانية معرفة قيمة القسط الشهري الواجب سداده من خلال إستخدام حاسبة التمويل الشخصي ويمكن استخدامها عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير ومن ثم الدخول على الحاسبة وإدخال البيانات المطلوبة.

رقم هاتف شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية أتاحت شركة التيسير للتمويل عدة قنوات للتواصل مع الشركة ومن بين تلك القنوات الإتصال على الرقم المجاني 8001160011 وأيضاً يمكن الإتصال على الرقم الثابت 00966138921855 وذلك للحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الخدمات والمنتجات المتنوعة التي يمكن الحصول عليها من خلال شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعوديةالسعودية العنوان الوطني.كة التيسير.ها