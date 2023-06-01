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عدن - ياسمين التهامي - السعودية .. احذر من هذه المخالفة المرورية الجديدة لأن غراماتها 6000 ريال

كشف الأمن العام بالسعودية، الثلاثاء، عن قيمة 7 مخالفات مرورية جديدة سيتم رصدها إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد القادم.

2000 ريال وأوضح خلال مقطع فيديو أن مخالفات: القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها، ومخالفة قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف كلي أو جزئي، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة تتراوح من 1000 ل 2000 ريال.

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3000 ريال وتابع : مخالفة عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات، تتراوح من 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال، ومخالفة تنظيمات السير على الطريق، تتراوح من 150 ريال إلى 300 ريال، ومخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، تتراوح قيمتها من 1000 ل 2000 ريال.

100 ألف

وأكمل : وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، قيمة المخالفة 100 ل 150 ريال، ومخالفة تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل قيمتها 5 آلاف ريال، وتتضاعف في حال التكرار بما لا يتجاوز 100 ألف ريال. وأضاف، تم التوسع في رصد دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن، والخروج منها في الأوقات غير المسموح بها ومخالفتها من 1000 إلى 2000 ريال.