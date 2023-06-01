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عدن - ياسمين التهامي - قرار سعودي يبث الفرحة للمغتربين بالسماح لأبناء هذه الجنسية بالزواج من السعوديات بدون شروط تعقيدية

تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الارتباط والزواج بين السعوديين والأجانب، لكنها تشترط في ذلك عدد من الشروط، ويمكن من خلال هذا المقال توضيح شروط الزواج من أجنبي في المملكة العربية السعودية، وكذلك الأوراق المطلوبة للزواج خارج المملكة العربية السعودية. - أولًا: شروط زواج السعوديات من مواطن خليجي أو أجنبي خارج المملكة:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 50 عامًا، كما يجب ألا يتعدى فرق السن بين الطرفين 15 عام، حيث يقوم ولي أمر الفتاة بتقديم طلب إلى والي المنطقة التي ينتمي إليها، على ألا تكون المتقدم مخطوب لفتاة سعودية أخرى.ثانيًا: في حالة زواج سعودية من أجنبي خارج المملكة، هناك بعض الشروط التي تفرضها الحكومة السعودية وهي:

اقراء ايضاً :

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وأن لا يقل عمر المرأة عن 21 سنة، كما يجب أن يكون المتقدم غير مرتبط، وأن يكون قد أكمل دراسته، ويشغل وظيفة ثابتة، إضافة إلى شرط آخر بألا يقل دخل المتقدم للزواج عن 3000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بعملة الدولة.

- ثالثًا: فيما يتعلق بشروط زواج السعودية من رجل خليجي (مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) فتتمثل في:

توفر جوزات سفر أصحاب العلاقة الزوجية، وينبغي أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على أقل تقدير، لكنها قد تكون أكبر في حال لم يولد العريس في المملكة، ويشترط ألا يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا، كما يجب إحضار عقد زواج يثبت خلو الزوج من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج.

ويشترط أيضًا حصول الزوجة على شهادة عدم ممانعة من الزواج، ويكون طلب الإضافة إليها أثناء مراجعة السفارة، بالإضافة إلى ضرورة حصول الزوجة على شهادة توضح حالتها الاجتماعية، وما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة.

وأخيرًا يشترط ألا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل، ويقوم بالتوقيع وإعطاء بصمته على إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل، ولا بد من وجود شاهدين سعوديين مع صورة من هويتهما وتوقيعهما.

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