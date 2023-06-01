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أمطار اليمن.. وفاة وإصابة أربعة أطفال في حادثتي غرق وانهيار منزل بمحافظة حجة

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفلان وأصيب آخران، في حادثتي غرق وانهيار منزل في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها عموم البلاد.
 
وقالت مصادر محلية، إن منزل المواطن "غالب عطيف" في مديرية الجميمة بمحافظة حجة، إنهار جراء الأمطار الغزيرة؛ ما أدى إلى وفاة أحد أطفاله وإصابة أثنين.
 
وفي مديرية بني قيس بذات المحافظة، انتشل سكان محليون جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما بعد غرقه في حاجز مائي صغير امتلأ مؤخرا من مياه الأمطار.
 
وأفادت المصادر أن الطفل غرق في الحاجز أثناء ما كان يقوم بجلب المياه لأسرته.
 
وتشهد اليمن منذ أسابيع تسجيل وفيات، وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات والمزارع جراء الامطار التي تشهدها البلاد وسط تحذيرات أممية من استمرار الحالة المطيرة في عموم البلاد خلال الأيام القادمة، مع احتمالية وقوع فيضانات في عدة محافظات يمنية.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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