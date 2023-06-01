إب.. وفاة خمسة أشخاص غرقا إثر سقوط سيارتهم في سد مائي بمديرية جبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي خمسة أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، إثر تعرضهم للغرق في سد مائي في مديرية جبلة، جنوب غرب إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، "إن خمسة أشخاص كانوا في نزهة، توفوا غرقا إثر سقوط سيارتهم (نوع هايلوكس) في سد مائي بعزلة الثوابي في مديرية جبلة".



وأوضحت المصادر أن الضحايا هم "مالك أمين الشاقي، وزوجته وطفله، إضافة إلى اثنين من أفراد أسرته".

وتأتي الحادثة بعد سلسلة حوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من المحافظات اليمنية خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وتسببت بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال، وذلك بالتزامن مع موسم الأمطار وامتلاء السدود والحواجز المائية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، أعلنت عن وفاة وإصابة وفقدان أكثر من 70 يمنيا جراء سيول الأمطار في عموم البلاد خلال أبريل الماضي.

