شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علامة من علامات الساعة تظهر في هذه الدولة العربية..عروسة تقوم بخلع ملابسها في حفل زواجها وترقص عارية.. ورد فعل العريس صدم الجميع(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علامات الساعه ظهرت بعد الذي حدث.. عروسة تخلع فستان الزفاف وترقص كما خلقها الله بالبيكيني وتقبل زوجها وكل هذا أمام الجميع والكاميرات.. شاهد الفيديو قبل الحذف اصبحت حديث العالم وليس المجتمع العربي بما فعلته هذه العروسة التونسية بعد أن تداول مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو العروسة وهي ترتدي قطعتين فقط على جسده.

لم تترك العروسة اي شئ لا زوجها في ليلة زفافها حيث قامت بخلع جميع ملابسها امام الجميع دون حياء منها أو خجل وما حدث ليس في دولة غريبة عن العادات أو التقاليد وانما في دولة عربية تتصف بكل الاحترام.

واليكم ما حدث قامت عروسة تونسية في حفل زواجها بفعل شئ صدم الجميع مما فعلته بعد حولها قاعة زفافها بعشر دقائق فقط حدثت المفاجأة الكبري التي أثارت كل الموجدين داخل القاعة حيث قامت بخلع ملابسها وفستان زفافها وبقيت فقط بالبكيني قطعتين فقط لها أما جميع الحاضرين.

وبدأت بالرقص علي أحد الأعمدة الموجودة داخل القاعة مما جعلها الجميع في ذهول وصدمة وقبل ذالك قامت بخلع فستانها وقامت بوضعة علي عنق زوجها الذي كان فرحان جدا بما فعلته عروسته في وسط ذهول من الحاضرين وفاجئت أصدقائها بما فعلته وبدأت ترقص بطريقة مثيرة للغاية وهي ترتدي البكيني.

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