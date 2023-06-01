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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت مشهورة “تيك توك” من ٤ علامات تشير إلى عدم الجدية في العلاقة بين الرجل والمرأة. وقالت: في فيديو جديد عبر حسابها على “تيك توك”، إنه بمجرد ظهور هذه العلامات أو بعضها فيجب على الرجال أن يقطعوا العلاقة فورا

. وأوضحت أن من بين علامات فشل العلاقة أو أن الطرف الآخر يتلاعب بك هو إخفاء الفتاة تفاصيلها عن إخوانها الذكور تحديدا وكذلك والدها ووالدتها.

: ومن بين العلامات كذلك – هو خوف الشريك من المستقبل ومحاولته الابتعاد دائما عن الحديث عنه وارتباكه طوال الوقت

. وأضافت: أما العلامة الثالثة فهي سؤال الشخص عن راتبك وسعر سيارتك وأسئلته المتكررة عن المال.

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“العلامة الرابعة هي تكرار اتصالها من خارج المنزل ما يعني أنها متزوجه أو لا يريد أن يعرف أحد علاقتها الجديدة”.v حسناء سعودية تصدم الشباب وتكشف 4 علامات تدل على تلاعبهم بالرجال والصدمة بـرقم 3.