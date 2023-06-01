موقع أمريكي: كيف تضع الإمارات والصين أنظارهما على جنوب اليمن؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - سافر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية واجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وطحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في وقت سابق من هذا الشهر.



صرح البيت الأبيض أن الاجتماع كان يهدف إلى "تعزيز رؤيتهم المشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر أمانًا وازدهارًا ومترابطاً مع الهند والعالم"، وهو بلا شك محاولة لدحض التحركات الأخيرة التي اتخذتها الصين في الشرق الأوسط مثل الانفراج الذي توسطت فيه الصين بين إيران والسعودية.



الإمارات والحراك الجنوبي



غيرت الإمارات بيئة السيطرة في جنوب اليمن من خلال تعزيز الجماعات المقاتلة المختلفة وتأسيس وجود على الأرض بسرعة في عدن بعد تدخل المملكة العربية السعودية في عام 2015.



حيث تمول الإمارات وتسيطر على قوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية ولواء العمالقة وقوات الحزام الأمني. كانت المقاومة الشعبية الوطنية القوة القتالية الرئيسية الداعمة للحكومة المعترف بها دوليًا.



في الماضي، واجهت القوات الحكومية أي محاولة من الحراك الجنوبي للانفصال عن اليمن بقمع شديد. في الوقت الحالي، لا توجد مجموعة عسكرية في المنطقة تتمتع بالقوة الكافية لمنع الحراك الجنوبي من تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب.



لطالما كان لدولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة أهداف رئيسية في اليمن. حيث كانت المهمة الأولى والأكثر أهمية هي محاربة حزب الإصلاح في اليمن وتأسيس حليف قوي في المنطقة. فعلت الإمارات ذلك من خلال مساعدة السعوديين والحكومة المعترف بها دوليًا في قتالهم ضد الحوثيين.



في أكتوبر 2018، ذكر تقرير أمريكي كيف دفعت الإمارات لمرتزقة أمريكيين وإسرائيليين 1.5 مليون دولار شهريًا لاغتيال أئمة الإصلاح والشخصيات السياسية في اليمن.



نشر مشروع بيانات موقع النزاع المسلح بيانات مذهلة تثبت أن أكثر من ثلاثين إمامًا وشخصية سياسية في الإصلاح قد اغتيلوا في أوائل عام 2018 في جنوب اليمن.



اعترف أبراهام غولان، مؤسس مجموعة Spear Operations Group، علانية لموقع Buzzfeed بأن مجموعته المرتزقة اغتالت أئمة الإصلاح والشخصيات السياسية في جنوب اليمن.

أخبر غولان BuzzFeed News أن مجموعته كانت تحصل على أهداف مباشرة من أفراد عسكريين إماراتيين يرتدون الزي الرسمي لأسباب قانونية.



تحالفت الإمارات استراتيجياً مع الجماعات المسلحة في المدن الساحلية في جنوب اليمن المنتشرة على الساحل. عزلت الإمارات خصمها الأقوى في المنطقة عبر شن هذه الحرب بالوكالة ضد حزب الإصلاح. وفي الوقت نفسه، أمنت الإمارات الممرات المائية قبالة الساحل اليمني لحماية الممرات الملاحية الحيوية لاقتصاد الإمارات.



تعود الروابط بين الإمارات والحراك الجنوبي والصين إلى عام 1984، عندما أقام البلدان علاقات دبلوماسية. زار أحد الآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد، الصين في عام 1990، وازدهرت علاقتهما على مدار العشرين عامًا الماضية. في عام 2018، أصبح شي جين بينغ أول زعيم صيني يذهب إلى الصين منذ 29 عامًا.



الصين و"العربية السعيدة"



كان جنوب اليمن دولة اشتراكية مستقلة من عام 1967 إلى عام 1990، ولا يزال العديد من عمال الموانئ في جنوب اليمن منتسبين إلى نقابات. تعود علاقة الصين باليمن إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما أصبحت المملكة المتوكلية في شمال اليمن ثالث دولة في العالم العربي تعترف بجمهورية الصين الشعبية.



أقامت روسيا والصين علاقات مع شمال اليمن لمواجهة استعمار إنجلترا لجنوب اليمن. لم تكن روسيا والصين مهتمتين فقط باليمن، حيث كان كلا البلدين من المساهمين الأساسيين في تمرد ظفار في جنوب عمان ضد النظام المدعوم من بريطانيا والذي بدأ في عام 1963.



واصلت الصين دعم الجماعات اليسارية في جنوب اليمن وسلطنة عمان، تاركة إياها طعمًا سيئًا في فم الغرب ودول الخليج الغنية بالنفط.



بعد تمرد أهل عدن على البريطانيين وطردهم من عدن في عام 1967، ساعدت الصين في إعادة بناء جنوب اليمن وتنميته بقرض 9.8 مليون دولار في عام 1968 وقرض بقيمة 43.2 مليون دولار في عام 1970.

وبدأت التوترات بين الصين ودول الخليج في الذوبان طوال السبعينيات حيث أصبحت الصين متعطشة للنفط وسعت إلى إعادة بناء صورتها في عيون دول الخليج الغنية بالنفط.



أطلقت المملكة العربية السعودية والصين مشروعًا سريًا بقيمة مليار دولار لبناء برنامج صاروخ باليستي متوسط ​​المدى في عام 1978 لم يكن العالم الغربي يعرفه علنًا حتى عام 1988.



كانت إيران وسلطنة عمان الدولتين الوحيدتين في الشرق الأوسط اللتين تزودان الصين بالنفط في عام 1990، ولكن بحلول عام 1999، كان اليمن ثاني أكبر مورد للنفط في العالم إلى الصين.



بدأت سينوبك وسينوكيم في الاستثمار في حقول النفط والغاز اليمنية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقعت سينوبك صفقة بقيمة 72 مليون دولار للتنقيب عن النفط في محافظة شبوة ومحافظة حضرموت في عام 2005.



وزادت الصين من استثماراتها في النفط والغاز اليمني بعد ثلاث سنوات عندما استثمرت سينوكيم 465 مليون دولار مقابل حصة 16.78٪ في بلوك 10 ، الواقع في شبوة.



كان المستثمرون في جميع أنحاء العالم مهتمين بالذهب اليمني حيث أفاد البنك الدولي في عام 2009 أن اليمن لديها احتياطات ضخمة من الذهب.



حيث ذكر البنك الدولي أن منجم ذهب واحد في محافظة حجة يمكن أن ينتج 200 أوقية سنويًا لمدة عشر سنوات على الأقل.ابتعد المستثمرون عن التنقيب عن الذهب في شمال اليمن لأن الحوثيين تمردوا على نظام صالح.



بحلول عام 2010، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى اليمن 1.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات الصينية من اليمن 2.78 مليار دولار.



ظلت اليمن والصين شريكين تجاريين وثيقين، لكن اليمن لم تستطع مواكبة طلب الصين على النفط. ومع اندلاع الربيع العربي في الشرق الأوسط وحين هزت ثورة اليمن صنعاء، كانت الصين تتطلع إلى المملكة العربية السعودية لتروي عطشها للنفط.



افترض صالح أن الصين وروسيا ستصوتان ضد خطة دول مجلس التعاون الخليجي لإزاحته من السلطة في عام 2011. وعلى الرغم من ثقة صالح، صوت مجلس الأمن بالإجماع على استبداله بمنصور هادي لأن الإمارات والسعودية كانتا أكثر ملاءمة لتلبية الطلب الصيني.



كشفت التقارير الإخبارية في عام 2013 أن الصين كانت تخطط لبناء محطتين للطاقة في اليمن بقدرة 5000 ميغاوات وأعلنت عن خطط لتمويل توسيع الموانئ في عدن والمخا.



خطط الرئيس هادي للقيام برحلة دبلوماسية إلى الصين لتوطيد الصفقات الاقتصادية والتنموية، لكن الوضع المتدهور في اليمن منع هادي من القيام بهذه الرحلة. فضلت الصين استيراد النفط من دول الخليج وأمن الممرات المائية الحيوية المحيطة باليمن والتي تعتبر حيوية لاقتصاد الصين، على حساب شعب اليمن.



في عام 2016، بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين وصالح ما أسموه "حكومة الإنقاذ الوطني"، دُعيت قيادة الحوثيين إلى الصين. وتألف وفد الحوثي الذي سافر إلى الصين من حمزة الحوثي ومحمد عبد السلام ومهدي المشاط.



تمت استقبال الحوثيين على مأدبة عشاء على شرفهم والتقاهم دينج لي، نائب وزير الخارجية الصيني الحالي. كان على الصين طمأنة المجتمع الدولي بأنها لا تؤيد الحوثيين أو إيران، ولا تدعم التحركات الأحادية الجانب التي يقوم بها أي طرف.



بدأ المد في التحول في عام 2017 عندما عرضت الصين التوسط في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية. وقعت الصين والمملكة العربية السعودية صفقات في مجال الطاقة وتكنولوجيا الفضاء تزيد قيمتها عن 65 مليار في مارس 2017 حيث أصبحت اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



أدركت الصين أنه بمساعدة الإمارات، فإن الاضطرابات في اليمن لن تعرض مصالحها الاقتصادية للخطر. لم تؤد الحرب في اليمن إلى إبطاء حركة المرور عبر مضيق بل المندب بل زادت الحركة البحرية والتجارة البحرية مع تقدم الحرب في اليمن. ضمنت الصين طريقها عبر مضيق بل المندب من خلال بناء أول قاعدة عسكرية وبحرية خارج الصين في جيبوتي.



المصدر: Antiwar- ترجمة: يمن شباب نت

