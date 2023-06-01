شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو نادرالملك السعودي عبدالله عندما اقتربت منه حمامة فاصطادها بسرعة وأضحك جميع الأمراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - style="position:relative;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;height:0;overflow:hidden;">

ظهر جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في مقطع فيديو نادر جرى تداوله على تطبيق «تيك توك»، يوثق تصرف عفوي ومثير للاهتمام قام به الملك عبدالله مع طير أبيض.وفي المقطع المتداول يظهر الملك عبدالله جالسًا على الكرسي وبجانبه على كرسي آخر الملك فهد رحمهم الله جميعًا، حيث كان حولهم الكثير من الحضور ويجري تصوير الحدث، وفجأة يقترب طير ويحط بالقرب من كرسي الملك عبدالله..

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