لن تصدق الغرامات التي كلفتها المملكة العربية السعودية على هذه الفئة.. والمواطنين مصدومين!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت شرطة دوريات الأفواج الأمنية في منطقة عسير بالقبض على مواطن قام بنقل في مركبته 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية. حيث تم إيقافهم والقيام باتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين الى جهات الاختصاص، ومن ثم نقله للنيابة العامة. العقوبة 15 سنة سجنًا ومليون ريال غرامة وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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