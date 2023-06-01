شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي يفجر مفاجأة صادمة عن مكونات طعام يتناوله كل السعوديين ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مكونات الكاتشب وأوضح خلال استضافته في برنامج من السعودية على قناة السعودية المكونات المستخدمة في تصنيع الكاتشب واحتواءه على مواد حافظة ، وذلك نظراً لفترة الصلاحية التي تمتد إلى سنة حتى ينتهي، وأيضاً احتواءه على منكهات ومحسنات وألوان صناعية.

وأشار إلى إشكالية أخرى تتمثل في احتواء الكاتشب على 25% سكر، بما يعادل ربع الكمية المستخدمة في التصنيع، وملح، وخل، وعددًا من المواد الأخرى، وشدد على خطورة الكاتشب على الأطفال .

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