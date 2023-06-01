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سعودي يفجر مفاجأة صادمة عن مكونات طعام يتناوله كل السعوديين ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مكونات الكاتشب وأوضح خلال استضافته في برنامج من على قناة السعودية المكونات المستخدمة في تصنيع الكاتشب واحتواءه على مواد حافظة ، وذلك نظراً لفترة الصلاحية التي تمتد إلى سنة حتى ينتهي، وأيضاً احتواءه على منكهات ومحسنات وألوان صناعية.

وأشار إلى إشكالية أخرى تتمثل في احتواء الكاتشب على 25% سكر، بما يعادل ربع الكمية المستخدمة في التصنيع، وملح، وخل، وعددًا من المواد الأخرى، وشدد على خطورة الكاتشب على الأطفال .

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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